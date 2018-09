Feuerwehreinsatz behindert Oktoberfest-Anreise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Ein Feuerwehreinsatz hat die Anreise vieler Oktoberfest-Gäste in München behindert. Kurz vor Beginn des größten Volksfests der Welt hat es in einem Haus in der Nähe des Festgeländes gebrannt. Ein Kamin sei in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Der Rauch habe sich über die Lüftungsanlage im Gebäude ausgebreitet. Eine Gefahr für Wiesn-Besucher bestand nach Angaben eines Sprechers nicht. Zahlreiche Festgäste mussten aber einen Umweg zur Theresienwiese nehmen, weil eine zentrale Zufahrtsstraße gesperrt war. Zum 185. Oktoberfest werden sechs Millionen Besucher erwartet.