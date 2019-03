Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Aus einer brennenden Unterkunft für Obdachlose hat die Feuerwehr in München 35 Menschen gerettet. Weil das Treppenhaus verraucht war, konnten die Bewohner das Gebäude am frühen Freitagmorgen nur mit Hilfe der Retter verlassen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vier Menschen wurden vom Rauch verletzt, ein Bewohner kam in ein Krankenhaus. Das Feuer war im Keller der Unterkunft ausgebrochen. Spezialisten der Polizei ermittelten zur Ursache.