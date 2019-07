Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Das Dach einer Münchner Polizeiwache ist am Freitag in Brand geraten. Die Löscharbeiten an dem Bürogebäude in Forstenried dauerten mehrere Stunden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war noch unklar.