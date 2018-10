Wohnhaus brennt in Mülheim-Kärlich: keine Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) - Ein Wohnhausbrand hat in Mülheim-Kärlich (Kreis Mayen-Koblenz) für einen größeren Schaden gesorgt. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstagmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die neun Bewohner des Doppelhauses seien am frühen Morgen vermutlich durch Geräusche geweckt worden. Alle hätten selbstständig und rechtzeitig das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass auch der Dachstuhl des Hauses in Brand geriet. Der Schaden sei immens, lasse sich aber noch nicht genau beziffern, sagte eine Sprecherin. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war noch unklar.