Mensch aus brennendem Haus gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - In Mülheim an der Ruhr hat die Feuerwehr einen Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Den Angaben zufolge war das Feuer am Samstagabend in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die im oberen Bereich des Hauses von den Flammen eingeschlossene Person sei durch die Feuerwehr herausgeholt worden - die Einsatzkräfte seien mit Atemschutz durch das Treppenhaus und über die äußere Hausfassade angerückt. Die anderen Hausbewohner hätten das Haus selbstständig verlassen können. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden.

Nähere Angaben zu den Verletzten und zum Rettungshergang machte die Feuerwehr nicht. Nachdem der Brand gelöscht worden war, konnten die Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren, nur die Brandwohnung blieb zunächst unbewohnbar.