Autowerkstatt brennt komplett ab: 50 000 Euro Schaden

01. November 2018 09:16 Brände - Mühlheim am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mühlheim (dpa/lhe) - In Mühlheim ist in der Nacht zu Donnerstag eine Autowerkstatt vollständig abgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war laut ihren Angaben mit 100 Einsatzkräften vor Ort.

Zeugen hatten den Brand am späten Donnerstagabend gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Werkstatt bereits vollständig in Flammen. Nach etwa vier Stunden war das Feuer gelöscht.

Die Ursache für den Brand ist bisher noch unbekannt. Die Polizei schließt Fahrlässigkeit nicht aus, sagte der Sprecher. Zum Brandzeitpunkt habe sich niemand in der Werkstatt aufgehalten.