Großbrand bei Moorgrund: Wohnhäuser und Scheune in Flammen

Moorgrund (dpa/th) - Zwei Wohnhäuser und eine Scheune sind bei Moorgrund (Wartburgkreis) in Brand geraten. Das Feuer war am Sonntagabend aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Häuser konnten rechtzeitig evakuiert werden, fünf Erwachsene und zwei Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Rund 100 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.