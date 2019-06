Brand in Mönchengladbach: Einschränkungen für Pendler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Berufspendler müssen sich am Mittwoch auf Behinderungen rund um den Mönchengladbacher Stadtteil Eicken einstellen. Wegen eines Brandes in einer Schreinerei seien mehrere Verkehrsachsen gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Feuerwehr riet Fahrern, den Stadtteil weiträumig zu meiden. Anwohner sollten außerdem Türen und Fenster geschlossen halten. "Wir haben eine starke Rauchentwicklung, die Richtung Innenstadt zieht", sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein entsprechender Hinweis sei bereits über die Warn-App NINA verschickt worden.

Das Feuer war am Morgen in einem Gebäudekomplex ausgebrochen, in dem neben der Schreinerei noch weitere Betriebe untergebracht sind. Die Feuerwehr war nach Angaben des Sprechers mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Das Ende des Einsatzes war am Mittwochmorgen noch nicht abzusehen.