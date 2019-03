Nach Großfeuer in Mölln hat Suche nach Brandursache begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mölln (dpa/lno) - Zwei Tage nach dem verheerenden Feuer in einem Autohaus in Mölln haben Experten der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes mit Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Die Polizei ermittele in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Derzeit werde weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung ausgeschlossen.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag in der Werkstatt des Autohauses ausgebrochen. Die Werkstatt, in der auch ein Reifenlager untergebracht war, brannte nach Angaben von Polizei und Feuerwehr vollständig aus.

Die Hitzeentwicklung war nach Angaben der Feuerwehr so groß, dass selbst Löschschläuche verbrannten und eine Drehleiter beschädigt wurde. Um genügend Löschwasser zu haben, musste eine rund 800 Meter lange Schlauchleitung zum Möllner Stadtsee gelegt werden, berichtete die Feuerwehr. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz.

In der Werkstatt verbrannten nach Angaben der Feuerwehr vier Autos, ein Wohnmobil und ein Gabelstapler. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.