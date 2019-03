Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mölln (dpa/lno) - Ein Autohaus in Mölln ist aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntag in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an, wie ein Polizeisprecher in Lübeck sagte. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden.