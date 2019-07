Weiterer Großbrand auf Firmengelände in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mihla (dpa/th) - Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Dienstagmorgen zu einem weiteren Großbrand in Thüringen ausgerückt. In Mihla (Wartburgkreis) brannte die Halle einer Containerfirma ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Schaden wurde auf 600 000 Euro geschätzt, Verletzte gab es nicht. In der Halle befanden sich demnach eine Betonmischanlage, eine Müllsortierung und mehrere Arbeitsmaschinen. Alles wurde der Sprecherin zufolge komplett zerstört. Am Mittag war der Brand unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Auch in Meiningen und Zella-Mehlis brannte es am Dienstag.