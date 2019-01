Dankveranstaltung für Moorbrand-Helfer aus dem Emsland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meppen (dpa/lni) - Mit einer Dankveranstaltung würdigt der Landkreis Emsland den Einsatz der Helfer beim Moorbrand im vergangenen Herbst. Sowohl hauptamtliche Einsatzkräfte als auch ehrenamtliche Helfer sind dazu in der kommenden Woche eingeladen. Allein aus dem Kreis Emsland waren mehr als 700 Menschen bei der Brandbekämpfung im Einsatz, sagte eine Kreissprecherin in Meppen.

Der Brand war Anfang September bei einem Waffentest auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen ausgebrochen. Nachdem es der Bundeswehr zunächst nicht gelang, den Moorbrand unter Kontrolle zu bringen, wurde Hilfe bei den Feuerwehren in Niedersachsen und dem Technischen Hilfswerk angefordert. Am 21. September wurde sogar der Katastrophenfall im Emsland ausgelöst, sechs Tage später wurde er wieder aufgehoben. Der Brand selber konnte aber erst am 10. Oktober gelöscht werden.