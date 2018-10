Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melle (dpa/lni) - Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Melle (Landkreis Osnabrück) sind in der Nacht zu Montag rund 150 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Ein 61-Jähriger kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer im Keller des Gebäudes ausbrach, ist noch unklar.