Meiningen (dpa/th) - Mehrere Großbrände im Südwesten Thüringens haben die Feuerwehr am Dienstag in Atem gehalten. Es gab teils hohen Sachschaden, aber nach Angabe der Polizei keine Verletzten. In Meiningen stand am Morgen ein leerstehender Einkaufsmarkt in Flammen. Nicht nur dieses Gebäude, sondern auch ein angrenzender Imbiss wurde komplett zerstört und ein Schuhladen in Mitleidenschaft gezogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei rechnete mit einem Schaden von mindestens 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagmorgen brannte es auch in einer Müllverbrennungsanlage in Zella-Mehlis. Weil die dort stationierte Feuerwehr aber schon nach Meiningen ausgerückt war, kamen Einsatzkräfte aus anderen Orten. Die Flammen waren in einem Müllbunker ausgebrochen, verursachten der Polizei zufolge aber keinen hohen Schaden.

Anders war das am Montagabend in Dermbach (Wartburgkreis), wo ein weiterer Vollbrand in einer Fahrzeughalle einen 100 000 Euro hohen Schaden verursachte. "Die Flammen haben das Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrennen lassen, auch das Nebengebäude wurde beschädigt", sagte die Polizeisprecherin. Ein Klein-Lkw und ein Bus sowie eine Photovoltaik-Anlage wurden zerstört.