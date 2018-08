100 000 Euro Schaden durch Wohnungsbrand in Meiningen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen ist nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von mehr als 100 000 Euro entstanden. Aus bisher unbekannter Ursache sei in einer Dachgeschosswohnung am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 37 Jahre alte Bewohner sowie zwei Mitbewohner seien zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Die Feuerwehr konnte den Brand am späten Abend löschen. Es ermittelt die Kriminalpolizei.