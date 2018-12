Großbrand in Meerbusch: Löscharbeiten dauern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meerbusch (dpa/lnw) - Eine Lagerhalle für Lebensmittel in Meerbusch (Kreis Neuss) steht seit Freitagabend in Flammen. Die Löscharbeiten seien kompliziert und dauerten an, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mit. Die rund 150 Einsatzkräfte hatten das Feuer im Laufe der Nacht zwar unter Kontrolle gebracht. Problematisch sind jedoch zahlreiche Brandnester. Die Lagerhalle kann derzeit nicht betreten werden, da das Dach während der Löscharbeiten eingestürzt war. Verletzt wurde dabei niemand. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die Halle war aus bisher ungeklärter Ursache vollständig in Brand geraten. Anwohner wurden aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen noch einmal wiederholt. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest.