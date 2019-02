Ein Toter nach Wohnmobilbrand in Mayschoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayschoß/Koblenz (dpa/lrs) - Beim Brand eines Wohnmobils in Mayschoß (Kreis Ahrweiler) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das Wohnmobil war am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Das Feuer griff auch auf ein daneben abgestelltes Auto über. Ein Mann, der sich mutmaßlich ebenfalls in dem Wohnmobil aufgehalten hatte, wurde verletzt. Die Identität des oder der Toten sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei am Samstag. Die Spurensicherung sei noch nicht abgeschlossen und die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang.