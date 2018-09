21-Jähriger beim Rauchen eingeschlafen: Gardine fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayen (dpa/lrs) - Ein 21-Jähriger in Mayen ist beim Rauchen eingeschlafen und hat so ein Feuer ausgelöst. Seine noch brennende Zigarette setzte am Samstagnachmittag die Gardine des Zimmers in Brand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Auch Kleidung und Zimmereinrichtung wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Nachbarn bemerkten den Rauch, alarmierten die Feuerwehr und verhinderten so Schlimmeres. Der 21-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Rauchvergiftung und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.