Maxdorf (dpa/lrs) - Bei einem Wohnhausbrand in Maxdorf im Rhein-Pfalz-Kreis sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden über 80-jährigen Bewohner atmeten bei dem Feuer am Mittwoch Rauch ein und wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Was den Brand auslöste, war zunächst noch völlig unklar. Auch der Sachschaden war noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen nahm Ermittlungen auf.