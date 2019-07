Scheune mit Stroh und Heu in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Matzenbach (dpa/lrs) - Eine seit Sonntag brennende Scheune in der Westpfalz hat auch am Montag die Feuerwehr beschäftigt. Der Brand sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag. Ein Ende des Einsatzes in Gimsbach, einem Ortsteil von Matzenbach, sei zunächst nicht absehbar gewesen. Weitere Gebäude seien nicht von dem Brand betroffen. "Ein Übergreifen auf anliegende Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden", sagte der Polizeisprecher. In der Scheune lagerten unter anderem Stroh und Heu. Die Schadenhöhe und die Brandursache waren vorerst unklar. Zuvor hatte die "Rheinpfalz" darüber berichtet.