Zwei Verletzte nach Brand in Mittelfranken

Markt Erlbach (dpa/lby) - Bei einem Brand in Mittelfranken sind zwei Menschen verletzt worden. Der Brand brach am Samstagmittag im Durchgang zwischen einem Einfamilienhaus und einer Garage in Markt Erlbach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim)aus. Das Feuer griff sowohl auf das Wohnhaus als auch auf die Garage und das darin stehende Auto über. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 300 000 Euro. Zwei Bewohner des Hauses erlitten Rauchgasvergiftungen. Es handelte sich dabei um einen 42 Jahre alten Mann und dessen 13 Jahre alten Sohn. Die Brandursache war zunächst unklar.