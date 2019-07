Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gerstungen (dpa/th) - Bei Erntearbeiten in einem Ortsteil von Gerstungen (Wartburgkreis) ist ein Mähdrescher ausgebrannt. Die Erntemaschine fing am Freitagnachmittag in Förtha aus noch ungeklärter Ursache plötzlich Feuer, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen sagte. Auch das umliegende Feld wurde durch den Brand der Maschine entzündet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250 000 Euro. Die Feuerwehr löschte das Feuer.