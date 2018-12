53-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Markranstädt (dpa/sn) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Markranstädt bei Leipzig ist ein 53-Jähriger getötet worden. Die 63 Jahre alte Ehefrau hatte noch auf ein Vordach flüchten können und wurde von der Feuerwehr gerettet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war am Dienstag in der zu einem Wohnhaus umgebauten Scheune aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Flammen hatten den Dachstuhl komplett zerstört, der wenig später in sich zusammengebrochen war. Die Leiche des Mannes soll nun obduziert werden.