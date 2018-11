Ehepaar befeuert stillgelegten Ofen: Feuerwehreinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Ehepaar in Mannheim hat einen stillgelegten Kaminofen befeuert und so einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 30-jährige Mann und seine 29 Jahre alte Ehefrau hätten Rauch eingeatmet und seien dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Der Rauch habe nicht abziehen können und sei am Montagabend durch ein gemeinsames Kaminsystem auch in ein Nachbargebäude gelangt. Die Feuerwehr hatte den Angaben zufolge zunächst dort nach der Ursache für den Rauch gesucht und dazu auch mehrere Wohnungstüren aufgebrochen. Wegen der hohen CO2-Werte mussten drei Bewohner die Nacht zum Dienstag in einem Hotel verbringen.