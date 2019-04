Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malsch (dpa/lsw) - Beim Brand einer Lagerhalle in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Sachschaden von ungefähr einer halben Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ging das Gebäude, in dem Pflanzen gelagert waren, am Mittwochabend in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte den Brand. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war zunächst noch unbekannt.