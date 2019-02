Vier Verletzte bei Hausbrand in Mainz: Ursache unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Vier Menschen sind bei einem Hausbrand in der Mainzer Oberstadt verletzt worden. Eine über 90 Jahre alte Frau musste nach dem Feuer am Dienstagmorgen wiederbelebt werden und schwebte zunächst in Lebensgefahr. Ihr Sohn wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr berichtete. Ein Mann und eine Frau kamen mit leichten Verletzungen davon und mussten nicht im Krankenhaus versorgt werden. Auch ein Hund konnte gerettet werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Das zweistöckige Einfamilienhaus samt Nebengebäude sei nicht mehr bewohnbar, hieß es weiter. Die genaue Höhe des Sachschadens und die Ursache des Feuers waren zunächst völlig unklar. Als die Feuerwehr anrückte, habe das Gebäude bereits lichterloh gebrannt. Die 90-Jährige und der Hund wurden zunächst vermisst und mussten im Gebäude gesucht werden. Rund 60 Kräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil das Haus stark eingewachsen war und zunächst mehrere Bäume zurückgeschnitten oder ganz entfernt werden mussten. Die Nachlöscharbeiten dauerten am späten Vormittag noch an.