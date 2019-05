Kellerbrand in Mainzer Altstadt: Eine Person leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Altstadt ist am Freitagabend eine Person leicht verletzt worden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, stand zunächst nicht fest. Auch die Schadenshöhe war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht bekannt. Die verletzte Person habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen.