Feuer in Rheingoldhalle: Ursache und Schaden weiter unklar

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Feuer in der Mainzer Rheingoldhalle sind noch immer viele Fragen offen. Die Ursache des Brandes sei ebenso unklar wie die genaue Höhe des Schadens, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Polizei hatte die Unglücksstelle am Freitag mit einem Hubschrauber und einer Drohne überflogen und hochauflösende Fotos angefertigt. Möglicherweise gebe es im Laufe der kommenden Woche neue Erkenntnisse, so der Sprecher.

Nach dem Brand hatte die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Dies sei bei einem so großen Brand der reguläre Weg, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch ein technischer Defekt als Ursache sei noch nicht auszuschließen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich das Feuer aus einem Schwelbrand bei Sanierungsarbeiten entwickelt haben.

Das Feuer war am Donnerstagmorgen in der Dachkonstruktion der Halle ausgebrochen. Dort habe sich der Brand nahezu ungebremst ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Ersten Schätzungen der Polizei vom Donnerstag zufolge soll der Schaden in die Hunderttausende gehen.