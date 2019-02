Ermittlungen zur Ursache nach Brand von Mainzer Wohnhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Mainz, bei dem zwei Menschen schwer verletzt worden sind, dauern die Ermittlungen zur Ursache an. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schwebt die 94 Jahre alte Frau, die nach dem Feuer wiederbelebt werden musste, weiterhin in Lebensgefahr. Die Feuerwehr hatte sie aus dem lichterloh brennenden Gebäude gerettet. Die Frau war zunächst vermisst worden. Ihr ebenfalls schwer verletzter 58-jähriger Sohn konnte das Krankenhaus nach Angaben der Polizei inzwischen wieder verlassen.

Im Laufe des Mittwochs sollte ein Sachverständiger das Gebäude laut Polizei auf Einsturzgefahr untersuchen. Sollte es betretbar sein, könne ein Brandexperte seine Untersuchungen im Haus aufnehmen. Auch ein Brandspürhund sollte eingesetzt werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner sind laut Polizei derzeit obdachlos.

Neben den zwei Schwerverletzten kamen zwei weitere Personen mit leichteren Verletzungen davon. Auch ein Hund war aus dem lichterloh brennenden Gebäude gerettet worden. Die Löscharbeiten hatten sich als schwierig gestaltet, weil das Haus stark eingewachsen war und zunächst mehrere Bäume zurückgeschnitten werden mussten.