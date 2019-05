Brand der Rheingoldhalle: Gutachter sollen Schaden prüfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Fast eine Woche nach dem Brand der Mainzer Rheingoldhalle ist die genaue Schadenshöhe noch immer nicht bekannt. "Wir können heute noch nicht alle Folgen absehen", sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Dienstag in Mainz. Gutachter sollen in den nächsten Wochen die von dem Feuer beschädigten Gebäudeteile untersuchen. Diese Prüfungen würden voraussichtlich noch mindestens bis Mitte Juni dauern, sagte Bürgermeister Günter Beck (Grüne).

Der große Kongress-Saal der Rheingoldhalle kann nach Angaben der Stadt auf absehbare Zeit nicht genutzt werden. Eigentlich sollte sein Umbau im Oktober 2019 fertig sein.

Sachverständige und Brandermittler setzten am Dienstag die Suche nach der Ursache des Feuers in der Halle fort. Die Experten wollten dazu Fugen an den Mauern des Kongress-Saals näher untersuchen. Sie könnten der Ort der Brandentstehung sein, sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Dazu wurde in der Halle extra eine Arbeitsbühne aufgebaut. Einen "elektrotechnischen Defekt" hatte die Polizei ausgeschlossen.