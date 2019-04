Direkt aus dem dpa-Newskanal

Maintal (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Lagerhalle in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) hat einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Das Feuer sei am frühen Sonntagmorgen in einer Lagerhalle im Stadtteil Bischofsheim ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Rund 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen und brachten den Brand bis zum Morgen unter Kontrolle. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.