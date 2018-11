Großbrand in Schreinerei: 170 Einsatzkräfte vor Ort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainhausen (dpa/lhe) - Ein Feuer in einer Schreinerei in Mainhausen (Landkreis Offenbach) hat am frühen Montagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Lagerhalle in Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer sei bereits unter Kontrolle, die rund 170 Einsatzkräfte seien aber noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Anwohner wurden aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht laut Feuerwehr aber nicht. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren am Montagmorgen noch unklar.