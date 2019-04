Lagerhalle brennt: Rauchsäule über Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - In einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Magdeburg ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer erzeugte eine riesige Rauchsäule. Anwohner in der unmittelbaren Umgebung wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzte gab es zunächst nicht. In dem Gebäude sind Baugeräte untergebracht. Nach Angaben der Polizei wird der Schaden auf eine sechsstellige Summe geschätzt.