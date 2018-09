Auto brennt aus: Polizei vermutet Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Auto ist in der Innenstadt von Magdeburg komplett ausgebrannt. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass das Feuer an mehreren Stellen an dem Wagen ausgebrochen sei, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Deshalb sei von Brandstiftung auszugehen. Das Feuer beschädigte in der Nacht zum Montag zudem zwei nebenstehende Autos. Verletzt worden sei niemand. Angaben zur Höhe des Schadens machte die Polizei noch nicht.