Abgestellte Möbel brennen im Hausflur: zwei Leichtverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Mieter kamen am frühen Donnerstagmorgen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Hausflur aus. Dort gerieten gegen 1.40 Uhr abgestellte Möbel in Brand. Der Rauch verteilte sich im gesamten Treppenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr mussten vorübergehend 28 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten nach dem Löschen wieder in das Haus zurück. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden auf rund 20 000 Euro.