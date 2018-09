Brand zerstört Dachstuhl eines unbewohnten Wohnhauses

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lutherstadt Eisleben (dpa/sa) - Ein Brand hat den Dachstuhl eines unbewohnten Wohnhauses in Eisleben zerstört. Der Brand sei am Mittwochabend ausgebrochen und schnell gelöscht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Übergreifen auf das bewohnte Nachbarhaus konnte verhinderte werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liege bei etwa 20 000 Euro. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über den Brand berichtet.