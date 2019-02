Lkw-Anhänger brennt auf A9

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißenfels (dpa/sa) - Ein brennender Lkw-Anhänger hat auf der Autobahn 9 den Verkehr behindert. Die Bereifung des Lkw habe am späten Montagabend aus noch unbekannter Ursache zwischen dem Autobahnkreuz Rippachtal und Weißenfels Feuer gefangen, die Flammen seien dann auf den mit Paketen beladenen Anhänger übergegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn 9 war in Richtung München zeitweise voll gesperrt. Am Dienstagmorgen müsse man noch mit Verkehrsbehinderungen rechnen, der Verkehr werde umgeleitet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf 60 000 Euro. Die Schäden an der Straße müssten noch untersucht werden.