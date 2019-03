Ein Verletzter bei Brand in Lüneburger Altstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Lüneburg hat ein 42-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der 42-Jährige wurde am Montag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei in der Mitarbeiterküche eines Friseurgeschäftes ausgebrochen. Knapp 80 Feuerwehrleute waren am Morgen im Einsatz und retteten mehrere Bewohner des Hauses in der Altstadt über Leitern, weil das Treppenhaus verqualmt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.