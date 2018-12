Großbrand bei Gebrauchtwagenhändler in Lüdenscheid

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüdenscheid (dpa) - Ein Großbrand bei einem Lkw-Gebrauchtwagenhändler in Lüdenscheid hat am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt kämpften 150 Einsatzkräfte von acht Löschzügen gegen die Flammen, wie Jens Schultze von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Märkischer Kreis in Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) berichtete.

Ein Mitarbeiter der Firma wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann sei leicht am Kopf verletzt worden. Eine in der Nähe wohnende ältere Frau habe Kreislaufprobleme bekommen. Es dauerte bis in die Nacht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren noch unklar.