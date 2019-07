Waldbrand: Letztes evakuiertes Dorf wird Samstag freigegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübtheen (dpa/mv) - Das wegen des verheerenden Waldbrandes in Südwestmecklenburg evakuierte Dorf Alt Jabel soll am Samstagmorgen wieder freigegeben werden. Wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Freitag sagte, dürfen die rund 260 Anwohner ab 8.00 Uhr in ihre Häuser zurückkehren. Die Lage im Waldbrandgebiet bei Lübtheen habe sich weiter entspannt. In die anderen drei evakuierten Orte - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - am Rande des hochgradig mit Munition belasteten Truppenübungsplatzes hatten die Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren dürfen.

Der Brand war am Sonntag ausgebrochen und hatte sich bei großer Hitze, angetrieben von kräftigen Winden, rasch ausgebreitet. Als Brandursache vermuten die Behörden vorsätzliche Brandstiftung und haben dazu Ermittlungen aufgenommen. Die Belastung des brennenden Waldgebietes mit Munition erschwert die Löscharbeiten erheblich.

"Es gibt noch Glutnester, aber das Feuer ist weit genug entfernt", sagte die Sprecherin. Die Bundeswehr werde sich am Samstag langsam zurückziehen. Die Aufhebung der Evakuierung berechtigt laut Landkreis ausschließlich die Anwohner, in den Ort zurückzukehren. Die Zufahrtsstraßen würden nur für sie geöffnet. Das Gebiet um Lübtheen solle weiterhin weiträumig umfahren werden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Das Betreten des betroffenen Waldstücks sei nach wie vor verboten - es könne immer noch zu Detonationen kommen.

Der massive Einsatz von Löschtechnik hatte den Waldbrand bei Lübtheen weiter eingedämmt. Dass ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindert werden konnte, sei der Erfolg gemeinsamer Kraftanstrengungen, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim und Chef des Einsatzstabes, Stefan Sternberg (SPD). "Ja, wir haben hier die letzten Tage Krieg geführt gegen das Feuer." Laut Sternberg wurden von dem Feuer insgesamt 1200 Hektar Wald erfasst. Bundeswehr und Bundespolizei unterstützten die Feuerwehren auch am Freitag mit Hubschraubern und Wasserwerfern.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) regte als Konsequenz aus den Erfahrungen mit dem verheerenden Waldbrand die Bildung einer "Nationalen Einsatztruppe für Katastrophen" an. Dieser Vorschlag ist Teil eines Dreistufenplans für besseren Brandschutz und höhere Sicherheit auch rund um frühere Truppenübungsplätze wie in Lübtheen. "Kurzfristig brauchen wir ein Nachsorgekonzept, damit das Feuer nicht wieder aufflammen kann", sagte Schwesig. Danach müsse die Munitionsräumung auf dem früheren Manövergelände intensiviert werden, ehe im dritten Schritt bundesweit neue Strukturen einer effektiveren Bekämpfung von Brandkatastrophen aufgebaut würden.

Als Reaktion auf den Waldbrand bei Lübtheen rüstet Mecklenburg-Vorpommern massiv bei der Brandbekämpfungstechnik auf. Das Land werde für die Landkreise acht Feuerlöschfahrzeuge erwerben, die speziell zur Bekämpfung von Waldbränden ausgerüstet sind, kündigte Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) an. Ein erstes Fahrzeug werde innerhalb von 14 Tagen zur Verfügung stehen und in Lübtheen stationiert.

Zudem machte Lenz deutlich, dass die Bemühungen intensiviert würden, munitionsbelastete Flächen im Land zu räumen. Schwesig zufolge hat der Bund für die Beräumung des 2013 von der Bundeswehr verlassenen, rund 6000 Hektar großen Übungsplatzes bei Lübtheen 50 Millionen Euro eingeplant. "Unsere Erwartung ist, dass diese Mittel schneller als geplant zum Einsatz gebracht werden. Es muss zunächst vor allem darum gehen, Munitionsreste in einem 1000-Meter-Streifen rund um die 15 angrenzenden Orte zu beräumen", machte Schwesig deutlich. "Es kann nicht sein, dass die Feuerwehr dort im Brandfall nicht frei agieren kann."