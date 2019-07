Waldbrand: Bewohner zurück, Bundeswehr abgezogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübtheen (dpa/lno) - Der Kampf gegen einen verheerenden Waldbrand auf einem früheren Truppenübungsplatz in Südwestmecklenburg ist nahezu gewonnen. Die Zahl der Einsatzkräfte sei deutlich zurückgefahren worden, sagte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Statt täglich rund 2000 Helfern seien am Sonntag bei Lübtheen nur noch rund 800 im Einsatz gewesen. Der Brand ist auf rund 500 Hektar eingedämmt worden. "Es gibt noch Glutnester und kleinere Flammenentwicklungen, aber das ist beherrschbar", sagte der Sprecher. Vorausgesetzt, die Lage bleibe so stabil, sei damit zu rechnen, dass der Landrat den Katastrophenalarm am Montag aufheben wird.

Das Feuer war am Sonntag vergangener Woche auf einem ehemaligen, hochgradig mit Munition belasteten Truppenübungsplatz bei Lübtheen ausgebrochen, nachdem es zuvor an gleicher Stelle bereits gebrannt hatte. Das Feuer hatte sich bei großer Hitze, angetrieben von kräftigen Winden, rasch ausgebreitet. Als Ursache vermuten die Behörden vorsätzliche Brandstiftung und ermitteln dazu. Am Sonntag seien am Rande der gezogenen Schneisen mehrere Wasserwerfer der Polizei im Einsatz gewesen, um den Boden zu wässern, berichtete der Sprecher.

Tags zuvor waren auch die letzten 260 Bewohner, die ihre Häuser in Alt Jabel wegen des nahen Feuers hatten verlassen müssen, wieder zurückgekehrt. Am Abend waren in Lübtheen die Bundeswehr-Kräfte verabschiedet worden, nur deren Feuerwehr blieb zunächst noch im Einsatz. Die Anwohner spendeten den Hilfskräften kräftigen Applaus und zeigten "Herzlichen Dank"-Plakate für den unermüdlichen Einsatz.

Der Waldbrand hat nach Ansicht der Landesregierung in Schwerin die Gefahren der teilweise extrem hohen Munitionsbelastung einiger Gebiete im Land erneut offengelegt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht vorrangig den Bund in der Pflicht, rasch für mehr Sicherheit zu sorgen. Darüber soll dem Vernehmen nach bei einem Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gesprochen werden, der am Mittwoch in Lübtheen erwartet wird.

In die anderen drei evakuierten Dörfer - Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade - am Rande des Truppenübungsplatzes waren die Bewohner bereits am vergangenen Mittwoch zurückgekehrt. Weil in Alt Jabel das Feuer auf fast 1000 Meter Distanz zum Ort zurückgedrängt worden war, durften die Bewohner ebenfalls zurück in ihre Häuser.

Bevor die Bundeswehr auch ihre Bergepanzer abzog, waren sie am Samstag noch im Einsatz: So wurden in gefährdeten Bereichen angelegte Schneisen weiter verbreitert. Die Löschhubschrauber der Bundeswehr hatten ihren Einsatz am Freitagabend beendet. "Ohne den schnellen Einsatz der Bundeswehr und das gute Zusammenspiel mit den zivilen Kräften hätten wir den Waldbrand nicht so schnell in den Griff bekommen", sagte der Landrat. Das Gebiet um Lübtheen sollte dennoch weiträumig umfahren werden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Das Betreten des betroffenen Waldstücks sei wegen Lebensgefahr nach wie vor verboten. Es könne immer noch zu Detonationen kommen.

Der Bund habe für die Beräumung des 2013 von der Bundeswehr verlassenen, rund 6000 Hektar großen Übungsplatzes 50 Millionen Euro eingeplant, sagte die Ministerpräsidentin. Diese Mittel sollten nun schneller als geplant zum Einsatz kommen. Zunächst gehe es vor allem darum, Munitionsreste in einem 1000-Meter-Streifen rund um die 15 angrenzenden Orte zu räumen. "Es kann nicht sein, dass die Feuerwehr dort im Brandfall nicht frei agieren kann", sagte Schwesig.

Agrar- und Umweltminister, Till Backhaus (SPD), schlug ein Kompetenzzentrum für Wald- und Flächenbrände vor. Das Land sei in der Lage, mit Spezialkräften von Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei sowie aus dem zivilen Bereich Erfahrungen an andere Bundesländer weiterzugeben, sagte Backhaus dem Hörfunksender NDR Info. Er werde den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, Ideen und Lösungen aus Mecklenburg-Vorpommern zu entfalten. Der SPD-Politiker mahnte bei einem Treffen mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Lübtheen ein Sofortprogramm zum Schutz der betroffenen Ortschaften an, das vom Bund finanziert werden solle. Nach ersten Kalkulationen seien für einen effektiven Brandschutz etwa 35 Millionen Euro erforderlich.