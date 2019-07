Waldbrand bei Lübtheen Thema eines ARD-Brennpunktes

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Lübtheen (dpa/mv) - Unter dem Titel "Explosiver Flächenbrand - Evakuierungen in Mecklenburg" sendet die ARD am Montagabend nach der Tagesschau einen 15-minütigen Brennpunkt. Darin wird über die Lage am Brandort in der Nähe von Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) informiert. Rund 400 Männer und Frauen sind dort nach Angaben des Führungsstabs im Einsatz. Sie kämpfen derzeit gegen den größten Brand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. In der Nacht zu Montag waren drei Dörfer mit rund 650 Menschen evakuiert worden und der Landrat hatte Katastrophenalarm ausgelöst. Die Feuerwehrleute müssen 1000 Meter Sicherheitsabstand zu den Brandstellen einhalten, da im Wald Munitionsreste herumliegen.