Gewittertief bringt Blitzeinschläge: keine Verletzten

Lübtheen (dpa/mv) - Die Unwetter in der Nacht zu Freitag haben in Mecklenburg-Vorpommern nach Behördenangaben kaum Schäden angerichtet und sogar beim Löschen geholfen. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg berichteten, gab es nur vereinzelt umgekippte Bäume oder abgebrochene Äste, weshalb Autofahrer weiter vorsichtig fahren sollten. Am Freitagmorgen waren aber keine Verkehrseinschränkungen auf Bundesstraßen bekannt.

Den größten Schaden mit rund 300 000 Euro richtete ein Blitzeinschlag in Wohsen bei Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) an. Der Blitz setzte den Dachstuhl eines mit Schilf gedeckten Doppelhauses in Brand. Die beiden 82 und 76 Jahre alten Eheleute konnten rechtzeitig ihre Haushälfte verlassen, die aber abbrannte. Die Eigentümer der anderen Haushälfte waren nicht zu Hause. Fünf Feuerwehren mussten anrücken.

Im Landkreis Rostock meldete die Leitstelle des Kreises zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder umgeknickter Strom- und Telefonmasten. Verletzt wurde dabei niemand. In Sarmstorf brannte eine Scheune vermutlich durch Blitzeinschlag ab. Hier wurde der Schaden auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Der Gewitterregen hatte aber auch gute Seiten. Der am Donnerstag ausgebrochene Waldbrand bei Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist nach Angaben von Polizei und Feuerwehr durch den Guss von oben wieder unter Kontrolle. Auch die Explosionsgefahr in dem munitionsbelasteten Gebiet des früheren Truppenübungsplatzes, das ebenfalls Feuer gefangen hatte, sei gesunken.

Die Bewohner zweier Dörfer bei Lübtheen, die wegen des Brandes am Vortag zeitweise vorsorglich ihre Häuser verlassen musste, konnten nachts schon wieder zurück. Vor allem Landwirte und Gärtner freuten sich angesichts der Dürre über die seit Wochen erwartete Abkühlung und das dringend nötige Regenwasser.