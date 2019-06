Evakuierungen wegen Waldbrand bei Lübtheen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübtheen (dpa/mv) - Der neue Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich am Sonntag, angetrieben von kräftigen Winden, rasch ausgedehnt und zwei Dörfer bedroht. Am Abend entschied die Einsatzleitung der Feuerwehr, das rund 280 Einwohner zählende Alt Jabel zu evakuieren. Das Feuer habe sich rasant ausgebreitet, sagte eine Sprecherin des Landkreises zur Begründung.

Betroffen sei auch ein Ferienlager mit etwa 100 Kindern. Die Eltern seien informiert und gebeten worden, ihre Kinder abzuholen. Für Hohen Woos, wo etwa 30 Menschen leben, seien ebenfalls die Vorbereitungen für eine Evakuierung getroffen worden, hieß es weiter. Landrat Stefan Sternberg (SPD) verhängte am Abend den Katastrophenalarm.

An gleicher Stelle hatte es erst vor wenigen Tagen gebrannt. Am Freitag gaben die Behörden allerdings Entwarnung und teilten mit, das Feuer sei gelöscht. Am Sonntag brannte es nun erneut und in deutlich größerem Ausmaß. Betroffen seien etwa 300 Hektar Wald, hieß es von der Einsatzleitung. Die Behörden vermuten bei dem zweiten Feuer Brandstiftung.

Alt Jabel und Hohen Woos grenzen direkt an den früheren Truppenübungsplatz. Die dort noch im Boden liegende Munition erschwert die Löscharbeiten. Feuerwehrleute müssen einen Sicherheitsabstand von 1000 Metern einhalten. Deshalb kam bei der Brandbekämpfung jeweils ein Löschpanzer aus Brandenburg zum Einsatz.

Das Feuer am Sonntag war mit starker Rauchentwicklung verbunden. Deshalb waren die Bewohner der Orte Lübbendorf, Ramm und Belsch aufgefordert worden, die Fenster geschlossen zu halten. Der Landkreis richtete unter der Rufnummer 038855 / 78744 ein Bürgertelefon ein, über das Informationen erteilt werden.