Erneuter Waldbrand bei Lübtheen: Verdacht auf Brandstiftung

Lübtheen (dpa/mv) - Nachdem es bereits vergangene Woche auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gebrannt hat, hält ein neues Feuer an der gleichen Stelle die Region in Atem. Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung, teilte die Einsatzleitung am Sonntag mit.

Der Brand habe sich am Sonntag wegen starker drehender Winde und der Trockenheit rasant ausgebreitet und sei auf ein benachbartes Waldstück übergegangen. Die Fläche war den Angaben zufolge rund 35 Hektar groß und munitionsbelastet, hieß es. Daher galt ein Sicherheitsabstand von 1000 Metern.

Das Dorf Trebs werde für eine mögliche Evakuierung vorbereitet, sagte eine Sprecherin des Landkreises. In Lübbendorf, Ramm und Belsch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die Anwohner wurden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Am Sonntag waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Löschpanzer wurde den Angaben zufolge bereits angefordert.