Brand bei Bootsbaufirma: Chemikalien wohl falsch gelagert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübesse (dpa/mv) - Auf dem Gelände einer Bootsbaufirma in Lübesse im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat in der Nacht zum Mittwoch ein Container gebrannt. Nach ersten Ermittlungen seien Chemikalien falsch gelagert worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Polyesterharze hätten sich in dem Container vermischt und es sei zu einer spontanen Reaktion gekommen. Gefahrstoffe seien aber nicht ausgetreten. 27 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht gegen die Flammen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.