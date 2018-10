Zwei Brände in Lübeck: Mietshaus und Schuppen fangen Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Kurz hintereinander sind in der Lübecker Altstadt am Dienstagabend zwei Brände ausgebrochen. Im Hinterhof eines Mietshauses brannte ein Keller in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Die Flammen fraßen sich in die hölzerne Geschossdecke des Gebäudes. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Stadtwerke stellten vorsorglich den Strom ab.

Während die 62 Einsatzkräfte noch das historische Gebäude löschten und Teile der Decke abtrugen, entflammte zwanzig Minuten später das nächste Feuer. Ein etwa 50 Quadratmeter großer Schuppen eines leerstehenden Gewerbebetriebs brannte aus. Die Feuerwehrleute löschten beide Brände, verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.