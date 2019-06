Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Lübeck sind zehn Menschen leicht verletzt worden. Eine Person sei über eine Drehleiter aus dem Gebäude gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand sei am Montagabend in einem Zimmer ausgebrochen und habe schnell gelöscht werden können. Zehn Menschen seien wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 50 Einsatzkräften am Ort.