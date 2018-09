Historisches Wohnhaus brennt in Lübecker Altstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Ein historisches Wohnhaus ist am Sonntagabend in der Lübecker Altstadt in Brand geraten. Eine Frau musste von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem vierten Stock des Gebäudes gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Sie sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. 14 weitere Bewohner, darunter auch Kinder, konnten das Gebäude laut Polizei unverletzt verlassen. Die Brandursache ist unklar.