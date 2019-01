Fünf Verletzte bei Feuer in Lübecker Gefängnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa) - Bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Lübeck sind am Montag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand in einer Zelle ausgebrochen. Der Bewohner des Haftraumes wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Lübecker Klinik gebracht. Vier JVA-Beschäftigte erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ebenfalls ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle bringen. Zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Zuvor hatten Medien über den Brand im Gefängnis berichtet.